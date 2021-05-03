В США упрекнули Россию в недостаточной прозрачности при проведении учений

Во время регулярного брифинга он рассказывал журналистам о военных учениях НАТО
Defender Europe 21. "Это крупномасштабные совместные международные учения, возглавляемые [командованием] Армии [Сухопутных войск] США
в Европе и Африке. [Они] направлены на повышение стратегической, операционной готовности и оперативной совместимости между силами США, союзников по НАТО и партнеров. В них участвуют 28 тыс. военнослужащих <...> из 26 различных стран. Они являются оборонительными по своему характеру, сосредоточены на сдерживании агрессии и подготовке при этом наших сил к реагированию на кризис и проведению масштабных боевых операций в случае необходимости", - сказал Кирби. "Учения включают ряд различных связанных [с ними] <...> совместных и многонациональных учений, так что есть много более мелких учений", - добавил Кирби. Учения завершатся в июне.