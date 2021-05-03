Китай оснастил подлодку ракетой для поражения целей на всей территории США

По словам одного из собеседников издания, подлодка 094A — это модернизированная версия судна 094, у которой был исправлен ключевой изъян — шумность — за счет улучшения гидрокинетической и турбулентной систем. Это позволяет субмарине нести более мощные ракеты JL-3 с несколькими ядерными боеголовками. Прежняя версия могла разместить только ракеты JL-2, способные долететь только до северо-восточных территорий США. По мощности JL-2 сравнима с 67 бомбами, сброшенными на Хиросиму. «Теперь вооружение способно покрыть весь американский континент», — отметил источник.