Украинский генерал призвал готовиться к нападению России

Украины Бывший премьер-министр и глава Минобороны Евгений Марчук заявил, что Москва может готовить нападение из-за проблем с водой в Крыму . Он уверен, что отвод войск от границ и вывод дополнительных подразделений с полуострова ещё ничего не значит.

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Генерал подчеркнул, что угроза захвата РФ Северо-Крымского канала до сих пор вполне реальна.

Условия для того, чтобы осуществить военный захват, есть. В северной части Крымского полуострова находится воздушно-десантное аэромобильное подразделение Вооружённых сил России, — считает экс-министр обороны.

Он отметил, что возможна высадка десанта с воздуха: с вертолётов и классическим способом — с самолётов. Плюс параллельно высадка морской пехоты на побережье Херсонской области.

Марчук уверен, что при успехе операции России придётся контролировать захваченную территорию Украины. То есть Москва будет рассчитывать не на разовую операцию «для разрушения дамбы», цитирует его «Главред».

Экс-глава Минобороны Украины назвал эту опасность очень серьёзной. Киеву сейчас «нужно очень много сделать, чтобы этого не произошло».