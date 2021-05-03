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Украинский генерал рассказал, куда ударит Россия в случае войны

News.ru
1 час назад
Бывший премьер-министр и глава Минобороны Украины Евгений Марчук заявил, что Москва может готовить нападение из-за проблем с водой в Крыму. Он уверен, что отвод войск от границ и вывод дополнительных подразделений с полуострова ещё ничего не значит.
Украинский генерал призвал готовиться к нападению России
Фото: facebookfacebook
Генерал подчеркнул, что угроза захвата РФ Северо-Крымского канала до сих пор вполне реальна.
Условия для того, чтобы осуществить военный захват, есть. В северной части Крымского полуострова находится воздушно-десантное аэромобильное подразделение Вооружённых сил России, — считает экс-министр обороны.
Он отметил, что возможна высадка десанта с воздуха: с вертолётов и классическим способом — с самолётов. Плюс параллельно высадка морской пехоты на побережье Херсонской области.
Марчук уверен, что при успехе операции России придётся контролировать захваченную территорию Украины. То есть Москва будет рассчитывать не на разовую операцию «для разрушения дамбы», цитирует его «Главред».
Экс-глава Минобороны Украины назвал эту опасность очень серьёзной. Киеву сейчас «нужно очень много сделать, чтобы этого не произошло».
Ранее NEWS.ru писал, что бывший глава СБУ и бывший начальник военной разведки Украины генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что конфликт в Донбассе отвечает интересам Запада. Однако, по его словам, воевать за Киев он не будет.
Армия,Войска,Игорь Смешко,Евгений Марчук,Министерство обороны,СБУ,Республика Крым,Москва,Россия,Украина,
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