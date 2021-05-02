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Оснащенный «Калибрами» российский фрегат вошел в Средиземное море

Газета.Ru
1 час назад
В акваторию Средиземного моря вошел российский фрегат «Адмирал Макаров», оснащенный крылатыми ракетами «Калибр». Об этом сообщает «Интерфакс».
«Адмирал Макаров» вошел в Средиземное море
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отмечается, что фрегат проходил Черноморские проливы в сопровождении катера береговой охраны Турции.
По данным агентства, «Адмирал Макаров» с 2018 по 2020 год уже трижды выполнял задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.
В настоящее время в Средиземном море на постоянной основе размещена российская эскадра в составе более десяти боевых кораблей и вспомогательных судов.
Ранее сообщалось, что флагман Черноморского флота (ЧФ) крейсер «Москва» совершил пуск ракеты «Вулкан» по кораблю условного противника на дистанции в 30 км в Черном море.
До этого США направили патрульный катер береговой охраны в Черное море.
Также сообщалось, что в США планировали направить два эсминца «Дональд Кук» и «Рузвельт» в Черное море. Они уведомили турецкую сторону о проходе судов через Босфор, но впоследствии отменили решение. Позднее желание направить некоторые корабли в Черное море изъявила Великобритания.
Армия,Россия,Турция,
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