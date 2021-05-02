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Российские строевые истребители Су-30СМ улучшат до «Супер-Сухих»

Ferra.ru
28 минут назад
СМИ сообщили, что российские истребители Су-30СМ улучшат. Они обновятся до модификации СМ2 «Супер-Сухой». В частности, самолёты получат двигатель повышенной манёвренности, уникальные радары, а арсенал их оружия расширится.
Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны. Модернизация истребителей будет завершена до 2027 года.
В рамках модернизации Су-30СМ получат двигатели АЛ-41Ф-1С от сверхманёвренных истребителей Су-35С. Ещё у самолётов улучшат бортовую электронику, радар и оптико-локационную станцию.
Эксперты пояснили, что обновлённая двигательная установка даст уменьшение расхода топлива, увеличит дальность полёта. А усовершенствованный радар увеличит возможности по точности определения и дальности обнаружения противника.
Ранее стало известно, что Су-30СМ и Су-30СМ2 дорабатывают для нового оружия класса «воздух–воздух» и «воздух–земля», в том числе гиперзвукового.
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