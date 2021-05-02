В ДНР перехватили беспилотник с гранатой

Военнослужащие Донецкой народной республики (ДНР) перехватили ударный беспилотник украинских силовиков вблизи города Ясиноватая. Об этом в воскресенье сообщили в Народной милиции ДНР.

По данным оборонного ведомства республики, при падении беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство, предположительно, осколочную гранату ВОГ-17, которая разорвалась при ударе о землю.