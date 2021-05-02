В ДНР перехватили беспилотник с гранатой

"Сегодня в 7:35 утра на западной окраине населенного пункта Ясиноватая расчетами ПВО Народной милиции был своевременно обнаружен и принудительно посажен с применением станции РЭБ "Террикон - М2Н" беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер", переоборудованный кустарным способом в ударный и запущенный с позиций мотопехотного батальона 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ", - цитирует сообщение Народной милиции ДНР Донецкое агентство новостей.
"Благодаря слаженным действиям защитников республики жертв среди населения и разрушений гражданской инфраструктуры удалось избежать", - отметили в Народной милиции ДНР.