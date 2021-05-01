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Названа причина военного конфликта между Киргизией и Таджикистаном

Ювелина Бернст
31 минуту назад
Конфликт между Киргизией и Таджикистаном начался после установки таджикской стороной камеры видеонаблюдения рядом с водозаборным сооружением, сообщается на сайте киргизского МВД.
Названа причина военного конфликта между Киргизией и Таджикистаном
Фото: ТАССТАСС
28 апреля в районе пункта Головного водозаборного сооружения в селе Кок-Таш Баткенского района произошел конфликт между жителями двух республик, который перерос в вооруженное столкновение между военными обеих сторон, рассказали в ведомстве.
"Причиной конфликта стала установка на электрическом столбе камеры видеонаблюдения с таджикской стороны", — говорится в сообщении.
В результате боестолкновений пострадали 14 военнослужащих Внутренних войск и ряд гражданских лиц Киргизии. О пострадавших со стороны Таджикистана неизвестно.
В ходе переговоров представителей правоохранительных органов, силовых структур и местной администрации Киргизии и Таджикистана конфликт был урегулирован.
Ранее сообщалось, что стороны договорились о полном прекращении огня.
Армия,МВД,Киргизия,Таджикистан,
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