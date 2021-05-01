Заявления об устаревании танка Т-80 сильно преувеличены, Россия продолжает модернизацию старых моделей танков несмотря на то, что некоторые типы подобных машин должны быть заменены новым Т-14 «Армата», считает журналист издания The National Interest Чарли Гао.

Гао пишет, что западные специалисты уже давно высказывали мнение о том, что Т-80 является якобы «тупиковой ветвью» развития российского танкостроения, однако ВС России не отказались от этого образца, ввиду чего он до сих пор регулярно обновляется до актуального состояния, что является доказательством несостоятельности главного зарубежного мифа о танке, передает ФАН

Главной отличительной особенностью танка является газотурбинная силовая установка, которая отлично подходит для работы в условиях низких температур, отметил автор материала.

Он подчеркнул, что при минус 30 градусах Цельсия обычному дизельному танковому двигателю нужно около 45 минут, чтобы начать работу, в то время как силовому агрегату Т-80 достаточно для запуска всего одной минуты.

Одним из самых интересных вариантов модернизации этой машины был «Черный орел», создаваемый в 1990-х годах, отмечает Гао. Этот проект, как указал журналист, имел множество преимуществ для своего времени, в частности, более прочную лобовую броню, а также разделение всего внутреннего пространства танка на отсеки, что повышало безопасность экипажа и увеличивало живучесть самого образца.

Также некоторое время ходили слухи, что в 2015 году Т-80 должны были быть сняты с вооружения ВС России, однако выход глубоко модернизированного образца Т-80БВМ в 2017 году развенчал подобные высказывания.

По мнению Гао, этот вариант во многих аспектах превосходит даже Т-72Б3. Автор статьи добавил, что мнение об устаревании Т-80 является слишком преувеличенным.