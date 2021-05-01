Корабль США прикрылся от "Москвы" турецким фрегатом

Корабль Соединенных Штатов
прикрылся от российского крейсера «Москва» турецким фрегатом в Черном море. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы. Ранее на текущей неделе на фоне появления в Черном море американского военного судна Hamilton стало известно, что крейсер «Москва» проведет в акватории учения. В пятницу была распространена официальная информация, согласно которой «Москва» осуществила стрельбу посредством ракетного комплекса «Базальт». Между тем, Hamilton, как пишет портал Avia.pro, взял на сопровождение турецкий фрегат. С помощью него корабль США прикрылся от «Москвы», сделали вывод авторы сайта.