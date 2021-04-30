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Азербайджан передал Армении останки погибшего военного

Lenta.ru
1 час назад
Азербайджан передал Армении останки еще одного погибшего. Об этом 30 апреля сообщила государственная служба по ЧС непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), передает «Sputnik Армения».
Азербайджан передал Армении останки погибшего военного
Фото: ТАССТАСС
По предварительным данным, погибший был военнослужащим. Для установления личности назначена судебно-медицинская экспертиза.
За время поисковой операции на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, обнаружены или переданы армянской стороне тела и останки 1552 участников боевых действий и гражданских лиц.
29 апреля и.о. главы правительства Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в неисполнении обязательств, взятых на себя после окончания конфликта в Нагорном Карабахе, и нежелании возвращать армянских пленных.
Последняя война в Нагорном Карабахе началась в сентябре 2020 года. В ходе боев Азербайджан вернул под контроль часть территорий, потерянных в начале 1990-х годов. 9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли заявление о прекращении огня в Карабахе.
Армия,Никол Пашинян,ИА Sputnik,Армения,Азербайджан,
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