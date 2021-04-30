Азербайджан передал Армении останки погибшего военного

Азербайджан передал Армении останки еще одного погибшего. Об этом 30 апреля сообщила государственная служба по ЧС непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), передает « Sputnik Армения».

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По предварительным данным, погибший был военнослужащим. Для установления личности назначена судебно-медицинская экспертиза.

За время поисковой операции на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, обнаружены или переданы армянской стороне тела и останки 1552 участников боевых действий и гражданских лиц.

29 апреля и.о. главы правительства Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в неисполнении обязательств, взятых на себя после окончания конфликта в Нагорном Карабахе, и нежелании возвращать армянских пленных.