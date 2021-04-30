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«Аль-Каида» пообещала США «войну на всех фронтах»

Национальная Служба Новостейиещё 1
1 час назад
Запрещенная в России террористическая организация «Аль-Каида» пригрозила США «войной на всех фронтах». Об этом представители группировки сообщили через посредника телеканалу CNN.
«Аль-Каида» пригрозила США «войной на всех фронтах»
Фото: nsn.fmnsn.fm
В группировке считают, что борьба с США продолжится до тех пор, пока они «не будут изгнаны из всего остального исламского мира».
Также в «Аль-Каиде» заявили, что договоренность о выводе американских сил из Афганистана была построена на обмане, поскольку движение «Талибан» (запрещено в РФ) не выполнило данное Вашингтону обещание порвать связи с террористической группировкой.
Президент США Джо Байден 14 апреля заявил, что Соединенные Штаты начнут вывод своих войск из Афганистана 1 мая. Завершить процесс планируется к 11 сентября.
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