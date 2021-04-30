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Опубликовано видео стрельбы крейсера «Москва» ракетой «Вулкан»

Алевтина Жаркова
57 минут назад
Крейсер «Москва» сегодня впервые применил противокорабельную ракету «Вулкан». Видео прошедших в акватории Черного моря стрельб опубликовано Министерством обороны России.
Военный корабль в ходе выполнения учебных упражнений, целью которых, в частности, была отработка главного ракетного комплекса «Базальт», произвел выстрел «Вулканом».
«Стрельба была выполнена по морскому щиту-мишени, имитирующему корабль условного противника. Ракета успешно поразила цель в морском полигоне боевой подготовки на дистанции 30 километров», – говорится в сообщении оборонного ведомства.
Армия,Войска,Оружие,Видео,Министерство обороны,
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