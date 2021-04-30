Польша признала нарушение воздушного пространства Белоруссии

Ранее в пятницу Министерство обороны Белоруссии заявило о повторном в течение месяца нарушении государственной границы в воздушном пространстве со стороны Польши. По информации оборонного ведомства, вертолет Ми-24 в течение минуты находился в районе населенных пунктов Козловичи и Теребунь.

Тогда Минобороны Белоруссии сообщило, что неустановленное воздушное судно нарушило госграницу и затем возвратилось на польскую территорию. Министерство обороны Польши отвергло обвинения, заявив, что военные самолеты вечером 12 апреля текущего года не выполняли полетов вблизи границы между Польшей и Белоруссией.