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ВС Польши признали случайное нарушение воздушного пространства Белоруссии

ТАСС
14 минут назад
Вооруженные силы Польши признали факт нарушения воздушного пространства Польши. Об этом оперативное командование вооруженных сил республики заявило в пятницу в Twitter.
Польша признала нарушение воздушного пространства Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"29 апреля в ночное время при выполнении штатных задач патрулирования в рамках операций Вооруженных сил Республики Польша в воздушном пространстве была нарушена государственная граница с Белоруссией. Инцидент не был преднамеренным, носил случайный и кратковременный характер", - говорится в сообщении.
Ранее в пятницу Министерство обороны Белоруссии заявило о повторном в течение месяца нарушении государственной границы в воздушном пространстве со стороны Польши. По информации оборонного ведомства, вертолет Ми-24 в течение минуты находился в районе населенных пунктов Козловичи и Теребунь.
В связи с инцидентом в пятницу в Минобороны Белоруссии был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Польши. Помимо прочего, польскому военному дипломату было указано на отсутствие до сих пор результатов разбирательства по факту нарушения госграницы Белоруссии 12 апреля нынешнего года.
Тогда Минобороны Белоруссии сообщило, что неустановленное воздушное судно нарушило госграницу и затем возвратилось на польскую территорию. Министерство обороны Польши отвергло обвинения, заявив, что военные самолеты вечером 12 апреля текущего года не выполняли полетов вблизи границы между Польшей и Белоруссией.
Армия,Министерство обороны,Польша,Беларусь,
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