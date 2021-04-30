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В США показали видео «неправильного» испытания российского «Калибра»

Алевтина Жаркова
45 минут назад
Пуск крылатой ракеты «Калибр-НК» во время учений фрегата Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» в США назвали неудачным. Так прокомментировали опубликованное в социальных сетях видео в издании The Drive.
Американцы сочли запуск неправильным, предположив, что в нем участвовала ракета 3М-14Т «Калибр-НК». Не достигнув своей цели, она упала недалеко от военного корабля.
Напомним, в начале апреля Министерством обороны России были обнародованы кадры первого пуска «Калибра» с борта фрегата «Маршал Шапошников» по наземной цели в акватории Японского моря. 27 апреля боевой корабль вошел в состав сил постоянной готовности Тихоокеанского флота.
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