Пуск крылатой ракеты «Калибр-НК» во время учений фрегата Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» в США назвали неудачным. Так прокомментировали опубликованное в социальных сетях видео в издании The Drive.
Американцы сочли запуск неправильным, предположив, что в нем участвовала ракета 3М-14Т «Калибр-НК». Не достигнув своей цели, она упала недалеко от военного корабля.
Напомним, в начале апреля Министерством обороны России были обнародованы кадры первого пуска «Калибра» с борта фрегата «Маршал Шапошников» по наземной цели в акватории Японского моря. 27 апреля боевой корабль вошел в состав сил постоянной готовности Тихоокеанского флота.