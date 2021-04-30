Минобороны раскрыло действия советских войск при штурме Берлина

Минобороны РФ впервые раскрыло уникальные архивные документы, в которых содержатся сведения о действиях Днепровской флотилии при штурме Берлина во время Второй мировой войны. Об этом пишет ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Так, стало известно, что в даты с 14 апреля по 3 мая 1945 года флотилия внесла значительный вклад в преодоление водных преград во время наступления на Берлин. В период с 23 по 25 апреля 1945 года она оказала содействие 9-му стрелковому корпусу 5-й ударной армии при форсировании реки Шпрее. В операции был задействован отряд из десяти полуглиссеров 1-й бригады речных кораблей.

Эта военная операция дала понять, что Красная армия в годы войны остро нуждалась в использовании кораблей флотилии при штурме. Отмечается, что именно с помощью боевых кораблей удалось преодолеть прибрежные укрепления противника.

Согласно ходатайству командующего флотилией контр-адмирала Григорьева, за короткое время на речных кораблях под шквальным огнем противника удалось переправить через реку Шпрее целую дивизию из состава 9-го стрелкового корпуса 5-й армии. В дальнейшем 1-я бригада за проявленную воинскую доблесть получило название «Берлинская».