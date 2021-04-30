Китайский истребитель J-20 станет угрозой для США

Двухместная версия китайского истребителя пятого поколения J-20 получит мощную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и будет способна управлять ведомыми беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), в результате чего станет для врага «настоящим кошмаром», пишет газета South China Morning Post, ссылаясь на китайский журнал Ordnance Industry Science Technology.

В публикации издания утверждается, что «беспилотники могут быть приманкой для вражеских самолетов или самолетов-невидимок». Также БПЛА «могут собирать разведывательные данные, проводить атаки на системы противовоздушной обороны (ПВО) и обеспечивать завоевание превосходства в воздухе». South China Morning Post отмечает, что через два года J-20 начнут получать китайские двигатели вместо российских.