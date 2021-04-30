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Число погибших в результате вооруженного конфликта на границе Таджикистана и Киргизии возросло до 13

ТК «Звезда»
37 минут назад
Число жертв вооруженного конфликта на таджикско-киргизской границе растет. Минздрав Киргизии сообщил, что в результате перестрелки погибли 13 человек.
13 человек погибли на границе Таджикистана и Киргизии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В Душанбе, в свою очередь, сообщают о трех погибших. Больше ста граждан с обеих сторон получили ранения. Многие находятся в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел накануне на водораспределительном пункте «Головной». Обе страны считают это своей территорией. Все началось с конфликта местных жителей. Затем к нему подключились военнослужащие. К месту столкновения подтянули бронетехнику. Очевидцы заметили в небе также авиацию. Из приграничных районов эвакуировали людей.
Пока власти пытались миром решить ситуацию, на границе продолжалась стрельба. Вдоль дорог горели подожженные мародерами дома. В ОДКБ заявили, что конфликт должен быть немедленно прекращен, необходимые меры по урегулированию уже принимаются.
Бишкек и Душанбе в итоге договорились остановить кровопролитие, отвести войска и обсудить условия переговоров. Сейчас, по сообщению погранслужб, ситуация на границе стабильная.
Армия,Минздрав РФ,Киргизия,Таджикистан,
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