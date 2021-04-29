Киргизия и Таджикистан договорились прекратить огонь

"В результате нескольких переговоров между министрами иностранных дел (Руслана Казакбаева и Сироджиддина Мухриддина) достигнуты договоренности о полном прекращении огня с 20:00 часов (17:00 мск) и отводе военных сил на места прежней дислокации", - говорится в сообщении.
Киргизия и Таджикистан договорились о совместном патрулировании и мониторинге обстановки в приграничной зоне, сообщил киргизский МИД. Соответствующее решение было принято в ходе встречи глав МИД двух государств Руслана Казакбаева и Сироджиддина Мухриддина.