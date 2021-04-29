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Бишкек и Душанбе договорились о прекращении огня

ТАССиещё 9
2 часа назад
Главы МИД Киргизии и Таджикистана договорились о прекращении огня в районе границы с 20:00 по местному времени (17:00 мск) 29 апреля. Об этом сообщило в четверг киргизское внешнеполитическое ведомство.
Киргизия и Таджикистан договорились прекратить огонь
Фото: ТАССТАСС
"В результате нескольких переговоров между министрами иностранных дел (Руслана Казакбаева и Сироджиддина Мухриддина) достигнуты договоренности о полном прекращении огня с 20:00 часов (17:00 мск) и отводе военных сил на места прежней дислокации", - говорится в сообщении.
Киргизия и Таджикистан договорились о совместном патрулировании и мониторинге обстановки в приграничной зоне, сообщил киргизский МИД. Соответствующее решение было принято в ходе встречи глав МИД двух государств Руслана Казакбаева и Сироджиддина Мухриддина.
"Стороны согласились организовать на уровне областных структур совместные группы правоохранительных органов для патрулирования и мониторинга обстановки в приграничье, а также поддерживать постоянную прямую связь между внешнеполитическими ведомствами и лично между министрами для оперативного решения имеющихся вопросов", - говорится в сообщении.
Армия,МИД,МВД,Киргизия,Бишкек,Таджикистан,
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