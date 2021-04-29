Фрегат «Маршал Шапошников» был впервые спущен на воду в 1985 году на калининградском заводе «Янтарь»
как большой противолодочный корабль проекта 1155. Вошел в состав Военно-морского флота СССР в 1986 году. Предназначался для борьбы с атомными субмаринами противника, а также для обеспечения действий своих подлодок и охраны других надводных кораблей. Корабль неоднократно выполнял дальние походы и, в частности, регулярно нес антипиратскую вахту в Аденском заливе. В 2010 году благодаря экипажу «Маршала Шапошникова» был освобожден от сомалийских пиратов танкер «Московский университет».