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Опубликовано видео якобы неудачного пуска «Калибра» с фрегата «Маршал Шапошников»

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
1 час назад
Пользователи опубликовали видеозапись с учений фрегата Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников», где, по информации подписчиков соцсетей, прошел неудачный пуск крылатой ракеты «Калибр-НК».
Как видно на видеофрагменте, показанном блогером Дмитрием Милиным в Facebook, во время запуска ракеты ее траектория нарушилась, и она упала в море, не достигнув условной цели.
В начале апреля «Маршал Шапошников» из акватории Японского моря впервые произвел пуск крылатой ракеты «Калибр» по наземной цели. Позже модернизированный фрегат «Маршал Шапошников» провел артиллерийские стрельбы по береговым целям в Японском море, в том числе по невидимой.
Фрегат «Маршал Шапошников» был впервые спущен на воду в 1985 году на калининградском заводе «Янтарь» как большой противолодочный корабль проекта 1155. Вошел в состав Военно-морского флота СССР в 1986 году. Предназначался для борьбы с атомными субмаринами противника, а также для обеспечения действий своих подлодок и охраны других надводных кораблей. Корабль неоднократно выполнял дальние походы и, в частности, регулярно нес антипиратскую вахту в Аденском заливе. В 2010 году благодаря экипажу «Маршала Шапошникова» был освобожден от сомалийских пиратов танкер «Московский университет».
Армия,Видео,Завод "Янтарь",
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