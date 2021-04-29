Аналитики авторитетного китайского издания Sohu осветили подробности охоты военных США за российской подводной лодкой, назвав всю операцию полным провалом для Америки.

Как только американцы обнаружили на радарах новую российскую атомную субмарину «Ясень», они, как обычно, организовали слежку за ней и не спускали глаз с подлодки, пока она не оказалась в Атлантическом океане. Но затем субмарина пропала со всех радаров и больше не выдавала своих координат. Пентагону , желающему реабилитироваться в глазах мирового сообщества после потери подлодки «Ростов-на-Дону», пришлось потратить несколько недель на поиски пропавшего «Ясеня». Сперва были задействованы разведывательные корабли, затем к ним подключились самолёты, оборудованные новейшими американскими радарами, но всё тщетно. На последних стадиях поисковой операции были задействованы даже геологические спутники, которые сканировали дно океана, однако российскую субмарину обнаружить так и не удалось. В итоге поиски пришлось прекратить, поскольку Пентагон пришёл к выводу, что за это время субмарина могла переместиться куда угодно.

А за тем, как американские военные корабли бороздят просторы Атлантического океана, пытаясь обнаружить «Ясень», наблюдали независимые эксперты из Поднебесной, которые подробно описали все неудачи Пентагона на страницах издания Sohu, назвав их полным провалом США. Но отечественные эксперты не совсем согласны с такими выводами, поскольку ранее военные США умудрились «проморгать» одновременно восемь российских подводных лодок.

Атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 885М «Ясень-М» ВМФ РФ несут серьёзную угрозу для противника, считают авторы американского издания 19FortyFive.

В материале российские субмарины назвали подводными грузовиками с крылатыми ракетами. Отмечается, что новые АПЛ в отличие от лодок проекта 885 «Ясень» менее шумные и более мощные.

Авторы из США утверждают, что данные субмарины могут выполнять залповый пуск ракет «Калибр-ПЛ» и «Оникс», а в будущем их оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Тогда российские АПЛ станут ещё более «серьёзной угрозой».

Рядовой проход российской подводной лодки через пролив Ла-Манш и ее сопровождение сторожевым кораблем Королевских ВМС Mercey были поданы британскими СМИ чуть ли не как героическая спецоперация. Излишний пафос не остался незамеченным читателями: многие из них в своих комментариях справедливо заметили, что речь идет о международных водах, свободных для любого судоходства.

Мимо Великобритании проследовала российская дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону" проекта 636.3 "Варшавянка", которая направляется в Средиземное море. Естественно, субмарина шла в надводном положении, а о ее маршруте было известно заранее - все положенные в таких случаях уведомления со стороны России были сделаны. Однако британские военные не упустили случая продемонстрировать свою доблесть.

- Все мы на борту Mercey горды заданием, которое получили здесь, в наших родных водах, и тем самым выполняем задание Королевских ВМС по защите наших национальных интересов, - цитирует командира корабля Уилла Эдвардса-Бэннона издание Express (перевод материала представлен на портале "ИноСМИ").

Однако читатели издания подвиг Королевских ВМС по достоинству не оценили.

- Не могут даже остановить французских рыбаков, крадущих нашу рыбу, но могут помочь нелегалам сойти на берег и встретить их чашкой горячего чая! - возмущается Mikey53.



- Если русские вторгнутся на резиновых лодках из Кале, Королевский флот будет сопровождать их, чтобы убедиться, что все благополучно добрались до берега, - развил тему JonO.



- Подводной лодке и любому военному кораблю разрешено плавать по каналу в соответствии с международным морским правом, пока подлодка остается на поверхности, - отметил в свою очередь Majicat.



- Мы не представляем угрозы для России, и они это знают. Они просто показывают, что могут делать все, что хотят и когда хотят. Печально, но факт. Наши вооруженные силы все время становятся все меньше и меньше, что очень опасно, и никого в парламенте, похоже, это не волнует, - рассудил Rinzler.

Наличие в ходе экспедиции «Умка-21» в одном районе сразу трех атомных подводных лодок (АПЛ) Военно-морского флота (ВМФ) России предоставляет Военно-морским силам (ВМС) США возможность заполучить «шикарную добычу», признал в «Военно-промышленном курьере» военный эксперт Максим Климов

Специалист пишет, что недалеко от российских субмарин действовала минимум одна американская подлодка.

«В боевой обстановке одна подлодка ВМС США была в состоянии с высокой вероятностью потопить все три атомохода ВМФ РФ», — утверждает автор.

Причину этого эксперт видит в том, что российские субмарины, включая АПЛ К-549 «Князь Владимир» проекта 955А (09552) «Борей-А», до сих пор «не имеют эффективных средств противоторпедной защиты».

«У нас нет технических проблем иметь достойное подводное оружие и средства противодействия ему, но у нас есть крайне серьезные организационные проблемы», — заключает автор.

В марте в сети появились спутниковые снимки компании Maxar Technologies, на которых была показана пробившая лед российская АПЛ, расположившаяся рядом с полыньей — «огромной дырой». Согласно публикации, в ходе экспедиции «Умка-21» в Арктике во второй половине марта одна из трех российских субмарин для облегчения всплытия могла оборудовать полынью посредством пуска торпеды.

Корабли Военно-морских сил (ВМС) США получат лазерное оружие, которое сможет «убивать» российские и китайские крылатые ракеты. Об этом говорится в материале американского издания Popular Mechanics.

Эсминцы в настоящее время вооружаются лазером Optical Dazzling Interdictor, Navy (ODIN), который способен уничтожать небольшие дроны. Но эсминец Preble типа Arleigh Burke получит более мощную лазерную установку High Energy Laser и Integrated Optical-dazzler and Surveillance (HELIOS), с помощью которой можно будет уничтожать крылатые ракеты.

Отмечается, что HELIOS концентрируется на боеголовке или сенсоре ракеты. В первом случае произойдёт детонация вражеского снаряда, во втором — он не сможет достичь цели. В американских ВМС выразили надежду, что установка сможет выполнять задачи ПВО, сбивать дозвуковые противокорабельные крылатые ракеты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в ходе испытаний в акватории Японского моря фрегат «Маршал Шапошников» впервые произвёл пуск крылатой ракеты «Калибр» по наземной цели. В расчётное время ракета поразила цель на полигоне в районе мыса Сюркум. «Маршал Шапошников» вёл стрельбу по мишеням из универсальной корабельной артиллерийской установки А-190, которую он получил в ходе модернизации.

В случае успешной, но затянувшейся модернизации тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов » может стать самым мощным военным кораблем в ВМФ России и, возможно, в мире, считает военный аналитик Питер Сучиу в The National Interest.

Строительство крейсера началось в мае 1983 года на Балтийском судостроительном заводе , а уже в декабре 1988 года корабль вошел в состав ВМФ СССР, напомнил журналист. Примечательно, что изначально ТАРК носил имя «Калинин», однако в 1992 году его переименовали в честь знаменитого русского адмирала Павла Нахимова, разбившего турецкий флот в 1853 году в Синопе. В 1997 году «Адмирала Нахимова» отправили на ремонт и модернизацию, но из-за финансовых затруднений, которые испытывала Россия в те годы, этот процесс затянулся, так как работы фактически начались гораздо позже – в 2013 году, подчеркнул Сучиу, пишет ФАН.

«Все хорошее приходит к тем, кто ждет, и после нынешних усилий по модернизации «Адмирал Нахимов», безусловно, станет самым мощным военным кораблем в ВМФ России и, возможно, в мире. Он будет оснащен различными радарами и передовыми датчиками, а также разнообразным наступательным и оборонительным вооружением», – пишет Сучиу в The National Interest.

«Военный корабль на самом деле провел больше времени на модернизации, чем в море. С учетом последних задержек переоборудование и модернизация в сумме могут занять более десяти лет. Хотя это может быть способный военный корабль – и один из самых мощных в мире, – России все-таки нужно вывести его в море, и кто знает, когда это на самом деле произойдет», – пишет эксперт.

На прошлой неделе источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 11442М (шифр «Орлан») «Адмирал Нахимов» будет передан Военно-морскому флоту (ВМФ) России не раньше 2023 года.