В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Слежка ВМФ США за российской подлодкой окончилась полным провалом

Kadara.ru
45 минут назад
Аналитики авторитетного китайского издания Sohu осветили подробности охоты военных США за российской подводной лодкой, назвав всю операцию полным провалом для Америки.
Провал: аналитики о слежке ВМФ США за российской подлодкой
Фото: Kadara.ruKadara.ru
Как только американцы обнаружили на радарах новую российскую атомную субмарину «Ясень», они, как обычно, организовали слежку за ней и не спускали глаз с подлодки, пока она не оказалась в Атлантическом океане. Но затем субмарина пропала со всех радаров и больше не выдавала своих координат.
Пентагону, желающему реабилитироваться в глазах мирового сообщества после потери подлодки «Ростов-на-Дону», пришлось потратить несколько недель на поиски пропавшего «Ясеня».
Сперва были задействованы разведывательные корабли, затем к ним подключились самолёты, оборудованные новейшими американскими радарами, но всё тщетно. На последних стадиях поисковой операции были задействованы даже геологические спутники, которые сканировали дно океана, однако российскую субмарину обнаружить так и не удалось. В итоге поиски пришлось прекратить, поскольку Пентагон пришёл к выводу, что за это время субмарина могла переместиться куда угодно.
А за тем, как американские военные корабли бороздят просторы Атлантического океана, пытаясь обнаружить «Ясень», наблюдали независимые эксперты из Поднебесной, которые подробно описали все неудачи Пентагона на страницах издания Sohu, назвав их полным провалом США. Но отечественные эксперты не совсем согласны с такими выводами, поскольку ранее военные США умудрились «проморгать» одновременно восемь российских подводных лодок.
Армия,Пентагон,Соединенные Штаты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители