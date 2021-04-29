Провал: аналитики о слежке ВМФ США за российской подлодкой

Как только американцы обнаружили на радарах новую российскую атомную субмарину «Ясень», они, как обычно, организовали слежку за ней и не спускали глаз с подлодки, пока она не оказалась в Атлантическом океане. Но затем субмарина пропала со всех радаров и больше не выдавала своих координат.
Сперва были задействованы разведывательные корабли, затем к ним подключились самолёты, оборудованные новейшими американскими радарами, но всё тщетно. На последних стадиях поисковой операции были задействованы даже геологические спутники, которые сканировали дно океана, однако российскую субмарину обнаружить так и не удалось. В итоге поиски пришлось прекратить, поскольку Пентагон пришёл к выводу, что за это время субмарина могла переместиться куда угодно.
А за тем, как американские военные корабли бороздят просторы Атлантического океана, пытаясь обнаружить «Ясень», наблюдали независимые эксперты из Поднебесной, которые подробно описали все неудачи Пентагона на страницах издания Sohu, назвав их полным провалом США. Но отечественные эксперты не совсем согласны с такими выводами, поскольку ранее военные США умудрились «проморгать» одновременно восемь
российских подводных лодок.