Провал: аналитики о слежке ВМФ США за российской подлодкой

Как только американцы обнаружили на радарах новую российскую атомную субмарину «Ясень», они, как обычно, организовали слежку за ней и не спускали глаз с подлодки, пока она не оказалась в Атлантическом океане. Но затем субмарина пропала со всех радаров и больше не выдавала своих координат.