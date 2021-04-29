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Длинная рука: Ту-95МС выполнили 8-часовые полеты на Дальнем Востоке

ТК «Звезда»иещё 1
1 час назад
Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС выполнили продолжительные полеты на Дальнем Востоке.
Ту-95МС выполнили 8-часовые полеты на Дальнем Востоке
Фото: Минобороны РоссииМинобороны России
Они были плановыми и входили в программу боевой подготовки. Сами полеты прошли как в дневное, так и в ночное время. каждый из экипажей находился в воздухе не менее восьми часов.
В процессе полетов были отработаны техника пилотирования и воздушная навигация. Экипажи провели электронные пуски ракет.
Наземный персонал инженерно-авиационной службы, в свою очередь, отработал целый комплекс мероприятий по подготовки самолетов - в том числе, и к повторному вылету.
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