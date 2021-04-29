В США заинтересовались атаками "направленной энергии"

Федеральные агентства США ведут расследование по крайней мере двух инцидентов, которые якобы схожи с атаками с помощью "направленной энергии" на представителей американского контингента за пределами Соединенных Штатов. Об этом в четверг сообщил телеканал CNN

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По сведениям его источников, одно из происшествий было зафиксировано в ноябре 2020 года вблизи Белого дома, возле большой лужайки у резиденции американского лидера, именуемой Эллипсом. В результате воздействия неизвестного происхождения один из чиновников Совета национальной безопасности США почувствовал тошноту. В другом эпизоде, произошедшем в 2019 году, сотрудник Белого дома сообщил об аналогичных симптомах, которые проявились во время его прогулки с собакой в штате Вирджиния, граничащем с Вашингтоном.

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Как отмечается, Пентагону и агентствам пока не удалось определить, что конкретно произошло, однако тот факт, что подобное могло случиться возле Белого дома, вызывает у структур особые опасения.

Американская газета Politico на прошлой неделе выступила с утверждением со ссылкой на источники, что военные США в Сирии якобы могли подвергнуться воздействию "направленной энергии", при этом у нескольких проявились "симптомы гриппа". По версии издания, Пентагон уведомил об этом американских законодателей. Как утверждается в публикации, должностные лица якобы уточнили, что подозревают в причастности к этому Россию.

"Направленная энергия"

Как поясняет Politico , атака при помощи "направленной энергии" представляет собой воздействие посредством применения высококонцентрированной электромагнитной энергии, в том числе с использованием мощных радиочастотных или микроволновых устройств, а также потоков частиц. Результаты атаки могут быть различными: от создания помех работе электронного оборудования до причинения людям боли и нанесения неизлечимых повреждений.

Источники Politico отмечают, что официально заявить о чьей-то причастности к таким атакам сложно, поскольку симптомы, связанные с воздействием "направленной энергии", могут возникать и по другим причинам. Например, бывший сотрудник органов нацбезопасности сообщил изданию об одном случае, когда были подозрения, что один из пехотинцев в Сирии пострадал в результате воздействия на него "направленной энергией". Однако Пентагон позже пришел к выводу, что причиной симптомов, появившихся у военного, было пищевое отравление.