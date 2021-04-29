На границе Таджикистана и Киргизии произошла перестрелка

Военнослужащие Киргизии открыли огонь в сторону пограничников Таджикистана , заявили в четверг в пресс-центре Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.

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"29 апреля 2021 года, в 13:05 (11:05 мск) на участке водораспределительного пункта "Головной", находящегося в верховьях реки Исфара, военнослужащие Киргизской Республики открыли огонь по военнослужащим Пограничных войск Республики Таджикистан", - утверждается в сообщении.

Душанбе, как отмечается в сообщении, оценивает действия с киргизской стороны как нарушение двусторонних соглашений с Таджикистаном. Отмечается, что в соответствии с картами 1924-1927 годов, а также 1989 года, "данный объект (вызвавший конфликт водораспределительный пункт "Головной" - прим. ТАСС) всецело принадлежит Республике Таджикистан и с 1968 года использовался для орошения и водоснабжения приграничных районов республик Таджикистан, Киргизия и Узбекистан".

Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет около 980 км, после распада Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. В настоящее время в процессе делимитации и демаркации границы описано уже около 580 км линии прохождения рубежа. Последнее заседание комиссии по демаркации состоялось в марте 2021 года, делегации возглавляли председатели Государственных комитетов национальной безопасности Таджикистана и Киргизии.