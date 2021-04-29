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«Аллигатор» ВКС России сняли на видео над боестолкновениями в Сирии

Алевтина Жаркова
33 минуты назад
Российский вертолет Ка-52 был замечен в небе над сирийским городом Дейр-эз-Зор, где вспыхнул вооруженный конфликт между курдскими формированиями и правительственными силами. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «Военный обозреватель».
Как уточняется, ударный «Аллигатор» Воздушно-космических сил (ВКС) России можно было наблюдать в небе над районом боестолкновений.
Ранее при посредничестве российской стороны были остановлены бои между курдами и правительственными войсками на северо-востоке Сирии. Теперь тысячи местных жителей смогут вернуться домой. Контроль за соблюдением режима прекращения огня в районе Тай города Камышлы осуществляется совместно с российской военной полицией.
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