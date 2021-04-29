Правила воинского учета станут строже: юноши призывного возраста будут обязаны самостоятельно прийти в военкомат, чтобы их взяли на карандаш. Иначе молодого человека оштрафуют

Такие нормы предлагается прописать в законопроекте, который сейчас готовится в Госдуме ко второму чтению. Именно на этом этапе инициатива приобретает окончательный вид. Сейчас правительство страны направило свои предложения, что в конечном счете должно отразиться в документе.

Новации коснутся не только призывников, но и тех, кто находится в запасе. После увольнения из армии человек - хоть кадровый офицер, хоть солдат срочной службы - не закрывает за собой полностью военную дверь. Какое-то время он числится в запасе. А значит, должен ставить военкома в известность о важных событиях в своей жизни: свадьбах, разводах, переездах и карьерном росте.

Если бывалый майор умолчит о том, что нашел (или потерял) личное счастье, он будет наказан точно так же, как и зеленый призывник, по робости не нашедший тропинку в военкомат. Согласно КоАП, штраф за это составляет от 500 до 3 тысяч рублей.

Рамблер

"Инициатива предусматривает, что граждане, подлежащие призыву на военную службу, в определенных случаях обязаны самостоятельно являться в военкомат. Поводом к привлечению гражданина к административной ответственности может стать сам факт неявки гражданина на мероприятия, связанные с постановкой на воинский учет и призывом на военную службу", - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Соответствующие поправки предлагается внести в КоАП. Ко второму чтению законопроект предлагается дополнить еще одним положением, расширяющим действие нормы. Новация будет касаться не только допризывников, как изначально планировалось, но и вообще всех, кто находится в запасе.

"Так, поводом к возбуждению дела об административном правонарушении может стать несообщение в установленный срок гражданином, подлежащим призыву или находящимся в запасе, данных об изменении семейного положения, образования, места работы или должности, а также переезде на новое место жительства. Нередко граждане, находящиеся в запасе, забывают о своей обязанности информировать военкомат о юридически важных фактах своей жизни. Но подобная забывчивость является административным правонарушением, так как военкомат должен иметь актуальные данные на каждого военнообязанного", - пояснил Владимир Груздев.

Студент вуза, окончивший военную кафедру, должен помнить, что его отношения с армией не заканчиваются: он должен быть на связи с военкоматом

Кстати, прийти вовремя в военкомат и прояснить свои отношения с военкомом - в интересах самих же призывников. Если молодой человек не отслужит без уважительных причин, то в 27 лет получит документы со своего рода "черной меткой". Гражданина признают не прошедшим военную службу, не имея на то законных оснований. С такой отметкой не возьмут ни на госслужбу, ни в солидные фирмы. Отсидеться где-то в глухом углу и потом сказать, мол, ничего не знал, повесток не получал, не выйдет. Согласно судебной практике, молодой человек в таком случае будет фактически приравнен к уклонистам.

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, многократно увеличивающий административные штрафы за нарушения в сфере воинского учёта. Изменения вносятся в ст. 21.1 — 21.7 КоАП РФ.

Неявка гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском учёте, в установленные сроки в военкомат, в том числе по повестке, без уважительной причины, неявка на постановку на воинский учёт или снятие с учёта, уклонение от внесения изменений в документы учёта повлечёт штраф от одной тысячи до пяти тысяч рублей (сейчас от 100 до 500 рублей), — сообщает ТАСС со ссылкой на законопроект.

Аналогичные размеры штрафов предусмотрены за уклонение от медицинского освидетельствования или обследования по направлению комиссии. Кроме того, с 500 рублей до 5 тыс. рублей повышается штраф «за умышленную порчу или уничтожение» военного билета, заменяющей его справки, а также «их небрежное хранение».

Руководителям организаций и другим должностным лицам, ответственных за военно-учётную работу, за непредоставление в военкомат списков подлежащих постановке на воинский учёт граждан будет грозить штраф от 3 тыс. до 10 тыс. рублей (сейчас от 300 рублей до 1 тыс. рублей).

Призывники, которые имеют право на отсрочку от службы в армии не по состоянию здоровья, смогут получить ее без прохождения медосмотра. Такой законопроект приняли в первом чтении депутаты Госдумы.

«Реализация законопроекта позволит снизить количество случаев медицинского освидетельствования на 50% от количества освидетельствованных граждан, подлежащих призыву на военную службу», — отмечается в пояснительной записке.

Депутаты считают, что проект также сможет повысить эффективность медицинской проверки среди тех россиян, кто не имеет отсрочек.

Сегодня медицинское освидетельствование проходят все призывники, включая и тех, кому отсрочка предоставлена не по состоянию здоровья, а по другим обстоятельствам. Например, в связи с семейным положением или обучением. Медицинское освидетельствование, в случае принятия поправок, они смогут пройти по заявлению.

Совет Федерации на пленарном заседании 23 апреля одобрил закон ( 986175-7), освобождающий граждан, подлежащих призыву на военную службу, от уплаты госпошлины за выдачу национального водительского удостоверения.

Речь идёт о случаях, когда призывники получили по направлению военного комиссариата соответствующую военно-учётную специальность солдат (матросов) и сержантов (старшин), предполагающую управление транспортными средствами или самоходными машинами. Документом предлагается освободить данных граждан от уплаты государственной пошлины за выдачу им национального водительского удостоверения (удостоверения тракториста-машиниста, тракториста).

Ежегодно в организациях ДОСААФ и профессиональных образовательных организациях за счёт средств федерального бюджета подготовку по разным специальностям в интересах Вооружённых сил РФ проходит около 28 тысяч человек, сказано в пояснении к закону.

Сейчас госпошлина за выдачу водительских прав составляет две или три тысячи рублей в зависимости от поколения основы удостоверения. А право на управление самоходными машинами подтверждается удостоверением тракториста-машиниста (тракториста), за выдачу которого также взимается госпошлина в 500 или 2000 рублей.

Авторы документа полагают, что указанные суммы для граждан, подлежащих призыву на военную службу, как правило не имеющих собственного заработка, являются существенными, а их взимание является социально несправедливым и не способствует повышению престижа прохождения военной службы по призыву.

Также предлагается освободить от уплаты госпошлины военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, за выдачу им национального водительского удостоверения категории «D» и подкатегории «D1».

Заражение коронавирусом не дает призывнику полного освобождения от службы в армии. Об этом в интервью «Известиям» рассказал главный военно-врачебный эксперт Минобороны , полковник медицинской службы Андрей Дацко

По его словам, при выявлении инфекции россиянина незамедлительно отправят на лечение. После выздоровления, если у него нет никаких осложнений, он опять становится кандидатом на призыв в Вооруженные силы.

Дацко напомнил, что врачи научились оперативно лечить COVID-19 и предотвращать тяжелые последствия, однако долгосрочное влияние перенесенного коронавируса на организм на данный момент неизвестно.

«Сейчас все мировое сообщество внимательно смотрит на изучение процессов. По мере того, как появляется новая информация, мы готовим изменения в руководящие документы», — подчеркнул он.

Главный военно-врачебный эксперт Минобороны добавил, что приоритетной задачей остается не допустить проникновения инфекции в войска. Так, в военных комиссариатах и на призывных пунктах установлены барьеры, обязательно ношение масок, у призывников измеряют температуру. «Врачи изучают, не был ли он в контакте с больным коронавирусной инфекцией, не посещал ли страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Только после этого он проходит медицинскую комиссию», — добавил он. Если призывника признают годным к военной службе, он направляется на сборный пункт, где он еще раз проходит медосмотр.

Одной из наиболее распространенных причин освобождения призывников от военной службы является проблема со зрением, сообщил главный военно-врачебный эксперт Минобороны России Андрей Дацко.

Как отметил эксперт, причиной распространенности проблем со зрением является увлечение молодежи гаджетами. Кроме того, добавил Дацко, обучение все больше переходит в онлайн-формат, поэтому школьники проводят много времени за компьютером. При этом он указал, что стремящимся стать офицерами этот фактор мешает поступать в военные вузы, где предъявляют серьезные требования к здоровью кандидатов. При этом в последнее время критерии отбора призывников ужесточили, передает РИА «Новости».

Среди других причин, по которым призывников признают ограниченно годными, Дацко упомянул проблемы с костно-мышечной системой, болезни системы кровообращения, а также заболевания нервной системы. Эксперт также отметил, что противопоказанием к призыву могут стать недостаточное питание, вызванное заболеванием, или ожирение. В первом случае речь идет о росте ниже 145 сантиметров и весе меньше 45 килограммов. В то же время Дацко заметил, что сейчас новобранцев с проблемами с весом стало мало, зато из-за малоподвижного образа жизни и увлечения фаст-фудом на первый план выходит ожирение.

Говоря о коронавирусе, главный военно-врачебный эксперт Минобороны отметил, что эта инфекция не освобождает от призыва в армию навсегда, после выздоровления при отсутствии осложнений молодой человек вновь подлежит призыву.

В целом, по словам эксперта, показатель годности призывников к военной службе с за десять лет вырос на 10% – с 67,7 до 78%. Лишь у 22% молодых людей имеются противопоказания к призыву, сообщил Дацко. Из них 5-7% имеют категорию «временно не годен» («Г») и после лечения большинство признаются годными к военной службе.