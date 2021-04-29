Глава Генштаба подвел итоги контрольных проверок войск

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«Всего к проверочным мероприятиям привлекалось более 300 тыс. военнослужащих, 35 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники. Были задействованы 180 кораблей и катеров, а также порядка 900 летательных аппаратов, в том числе 15 самолетов дальней авиации и 40 самолетов военно-транспортной авиации», - сказал он.

Герасимов отметил, что в течение двух недель с войсками военных округов, силами Северного флота, объединениями и соединениями родов войск Вооруженных Сил на 101 полигоне проведено более четырех тысяч занятий, тренировок и учений различного масштаба.

«Задействовалось более 500 объектов учебно-материальной базы. Учения проходили на всей территории Российской Федерации. В соответствии с решением Министра обороны в рамках контрольных занятий проведена серия внезапных проверок боевой готовности войск и сил всех военных округов, флотов и ВДВ», - добавил Глава Генштаба.

Войска приводились в боевую готовность «Полная» с установленными ограничениями. Проверяемые объединения и соединения осуществили перегруппировку комбинированным способом на расстояния свыше 3500 км и были сосредоточены преимущественно на незнакомых полигонах для выполнения учебно-боевых задач.

«Отряд из 15 кораблей Каспийской флотилии осуществил межфлотский переход из Каспийского в Черное море, преодолев расстояние свыше 1300 км», - сказал Герасимов.

Воздушно-десантные войска на практике отработали вопросы подготовки и применения в составе межвидовой группировки войск (сил) на Юго-Западном стратегическом направлении. При этом осуществили десантирование на дальность 1500 км.