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Глава Генштаба Герасимов подвел итоги контрольных проверок войск

ТК «Звезда»иещё 3
1 час назад
Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подвел итоги контрольных проверок за зимний период обучения, проведенных в апреле в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.
Глава Генштаба подвел итоги контрольных проверок войск
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Всего к проверочным мероприятиям привлекалось более 300 тыс. военнослужащих, 35 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники. Были задействованы 180 кораблей и катеров, а также порядка 900 летательных аппаратов, в том числе 15 самолетов дальней авиации и 40 самолетов военно-транспортной авиации», - сказал он.
Герасимов отметил, что в течение двух недель с войсками военных округов, силами Северного флота, объединениями и соединениями родов войск Вооруженных Сил на 101 полигоне проведено более четырех тысяч занятий, тренировок и учений различного масштаба.
«Задействовалось более 500 объектов учебно-материальной базы. Учения проходили на всей территории Российской Федерации. В соответствии с решением Министра обороны в рамках контрольных занятий проведена серия внезапных проверок боевой готовности войск и сил всех военных округов, флотов и ВДВ», - добавил Глава Генштаба.
Войска приводились в боевую готовность «Полная» с установленными ограничениями. Проверяемые объединения и соединения осуществили перегруппировку комбинированным способом на расстояния свыше 3500 км и были сосредоточены преимущественно на незнакомых полигонах для выполнения учебно-боевых задач.
«Отряд из 15 кораблей Каспийской флотилии осуществил межфлотский переход из Каспийского в Черное море, преодолев расстояние свыше 1300 км», - сказал Герасимов.
Воздушно-десантные войска на практике отработали вопросы подготовки и применения в составе межвидовой группировки войск (сил) на Юго-Западном стратегическом направлении. При этом осуществили десантирование на дальность 1500 км.
Одновременно с 5 по 16 апреля проведена комплексная проверка войск Восточного военного округа. Проверкой было охвачено 11 объединений, 71 соединение и воинская часть.
Армия,Валерий Герасимов,Генштаб,НЦУО РФ,
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