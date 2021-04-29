Призывников обяжут самостоятельно приходить в военкомат

Российских военных в ближайшее время смогут избавить от необходимости рассылать повестки потенциальным призывникам. Юношей хотят обязать самостоятельно приходить в военкоматы и вставать на учёт. В противном случае их ждёт штраф, пишет «Российская газета».

Такие нормы пропишут в законопроекте, который сейчас готовят ко второму чтению. Именно на этом этапе документ, как правило, приобретает окончательный вид.

Найти дорогу в военкомат — в интересах самих призывников. Если молодой человек не отслужит без уважительных причин, то будет приравнен к уклонистам и в 27 лет получит документы со своего рода «чёрной меткой». С ней не будут принимать ни на госслужбу, ни в солидные фирмы.

Студент вуза, окончивший военную кафедру, также должен помнить, что его отношения с армией не заканчиваются: он должен быть на постоянной связи с военкоматом.

Изменения коснутся не только призывников, но и тех, кто находится в запасе. Их обяжут ставить военкома в известность обо всех важных событиях в жизни: свадьбах, разводах, переездах и карьерном росте. Если же уволенный со службы умолчит или забудет рассказать об этом, ему тоже грозят штрафные санкции.

Штрафовать будут на суммы от 500 до 3000 тысяч рублей.