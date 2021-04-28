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США призвали Турцию отказаться от российского оружия

Вероника Полынина
26 минут назад
США намерены добиваться от других стран отказа от покупок оружия у России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.
США призвали Турцию отказаться от покупки C-400
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На встрече с иностранными журналистами Блинкен прокомментировал ситуацию с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400.
Он заявил, что в данной ситуации надеется, что Вашингтон и Анкара смогут «найти путь вперед». При этом Блинкен предупредил «на будущее», чтобы Турция и другие союзники США избегали подобных сделок, так как они дают России «доходы, доступ и влияние».
«Опять-таки: любые существенные транзакции с российскими оборонными организациями могут подпасть под действие закона - CAATSA. И это отдельно и в дополнение к санкциям, которые [ранее] уже были введены», - предостерег госсекретарь.
Он отметил, что США будут применять ограничительные меры против союзников и партнеров за рубежом в случае закупки вооружений у РФ.
Как сообщал «Рамблер», поставки российских систем ПВО С-400 в Турцию начались в 2019 году. Сделка с Москвой вызвала кризис в отношениях Анкары с Вашингтоном. США потребовали отказаться от российских систем и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).
Армия,Энтони Блинкен,ИТАР-ТАСС,Россия,Анкара,Турция,Соединенные Штаты,
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