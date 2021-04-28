США призвали Турцию отказаться от покупки C-400

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На встрече с иностранными журналистами Блинкен прокомментировал ситуацию с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400.

Он заявил, что в данной ситуации надеется, что Вашингтон и Анкара смогут «найти путь вперед». При этом Блинкен предупредил «на будущее», чтобы Турция и другие союзники США избегали подобных сделок, так как они дают России «доходы, доступ и влияние».

«Опять-таки: любые существенные транзакции с российскими оборонными организациями могут подпасть под действие закона - CAATSA. И это отдельно и в дополнение к санкциям, которые [ранее] уже были введены», - предостерег госсекретарь.

Он отметил, что США будут применять ограничительные меры против союзников и партнеров за рубежом в случае закупки вооружений у РФ.