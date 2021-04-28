Решение Судана по морской базе с Россией объяснили давлением США

Судан
решил приостановить договор с Россией
о строительстве морской базы на Красном море из-за давления США
. Таким образом действия африканской республики в беседе с «Интерфаксом»
объяснил бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов
.
По его словам, Вашингтон не заинтересовал в расширении российского военно-морского присутствия, которое ослабло с распадом СССР.
«В советское время мы это осуществляли очень неплохо. Но свято место пусто не бывает», — отметил военнослужащий.
Ранее 28 апреля стало известно, что Судан приостановил действие соглашения о строительстве в стране российской морской базы. Позднее агентство Bloomberg уточнило, что речь идет не только о строительстве базы, но и о запрете на любое новое размещение российских военных в одном из заливов республики.
Договор о морской базе на Красном море Москва и Хартум подписали в 2020 году. По его условиям, африканская республика предоставит землю для пункта ВМФ России, на которой можно будет разместить не более четырех кораблей, в том числе с ядерной энергетической установкой.