В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Адмирал связал приостановку договора о морской базе в Судане с давлением США

Lenta.ru
38 минут назад
Судан решил приостановить договор с Россией о строительстве морской базы на Красном море из-за давления США. Таким образом действия африканской республики в беседе с «Интерфаксом» объяснил бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов.
Решение Судана по морской базе с Россией объяснили давлением США
Фото: ReutersReuters
По его словам, Вашингтон не заинтересовал в расширении российского военно-морского присутствия, которое ослабло с распадом СССР.
«В советское время мы это осуществляли очень неплохо. Но свято место пусто не бывает», — отметил военнослужащий.
Ранее 28 апреля стало известно, что Судан приостановил действие соглашения о строительстве в стране российской морской базы. Позднее агентство Bloomberg уточнило, что речь идет не только о строительстве базы, но и о запрете на любое новое размещение российских военных в одном из заливов республики.
Договор о морской базе на Красном море Москва и Хартум подписали в 2020 году. По его условиям, африканская республика предоставит землю для пункта ВМФ России, на которой можно будет разместить не более четырех кораблей, в том числе с ядерной энергетической установкой.
Армия,Владимир Комоедов,Bloomberg,Интерфакс,Россия,Судан,Соединенные Штаты,
26
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители