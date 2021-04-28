Судан приостановил соглашение с РФ о морской базе

Сообщается, что власти Судана уже уведомили Россию о том, что действие соглашения, подписанного Москвой «с прежним режимом», приостанавливается до его утверждения законодательным органом.

Соглашение было подписано на 25 лет с автоматическим продлением на 10-летние периоды в случае, если ни одна из сторон не менее чем за год до истечения очередного периода письменно не уведомит другую по дипломатическим каналам о намерении прекратить действие соглашения.