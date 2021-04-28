Судан приостановил соглашение с РФ о морской базе

В 2020 году, как писал «Рамблер», Минобороны РФ
подписало соглашение с Республикой Судан о создании в этой стране пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота России. Проект соглашения предусматривает, что Судан безвозмездно предоставит землю для российского военного объекта. В пункте материально-технического обеспечения ВМФ будут служить не более 300 российских военных, а в самом пункте смогут одновременно находиться четыре военных корабля, включая корабли с ядерной энергетической установкой.