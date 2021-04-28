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Судан приостановил соглашение с Россией о морской базе

Вероника Полынина
24 минуты назад
Судан приостановил действие соглашения с РФ о создании морской базы на своей территории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabia.
Судан приостановил соглашение с РФ о морской базе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Сообщается, что власти Судана уже уведомили Россию о том, что действие соглашения, подписанного Москвой «с прежним режимом», приостанавливается до его утверждения законодательным органом.
В 2020 году, как писал «Рамблер», Минобороны РФ подписало соглашение с Республикой Судан о создании в этой стране пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота России. Проект соглашения предусматривает, что Судан безвозмездно предоставит землю для российского военного объекта. В пункте материально-технического обеспечения ВМФ будут служить не более 300 российских военных, а в самом пункте смогут одновременно находиться четыре военных корабля, включая корабли с ядерной энергетической установкой.
Соглашение было подписано на 25 лет с автоматическим продлением на 10-летние периоды в случае, если ни одна из сторон не менее чем за год до истечения очередного периода письменно не уведомит другую по дипломатическим каналам о намерении прекратить действие соглашения.
Армия,Министерство обороны,НАТО,ИТАР-ТАСС,Россия,Судан,
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