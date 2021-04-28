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В МИД Судана прокомментировали приостановку договора о российской морской базе

Lenta.ruиещё 4
1 час назад
В МИД Судана прокомментировали приостановку договора о российской морской базе
Фото: Lenta.ruLenta.ru
В Министерстве иностранных дел (МИД) Судана прокомментировали сообщение о приостановке действия договора о строительстве в республике российской морской базы. Представителя ведомства Аль Мансура Буляда цитирует РИА Новости.
«На данный момент у нас нет официального подтверждения приостановки соглашения о военном сотрудничестве с РФ», — заявил дипломат. Как уточняет агентство, в СМИ африканской республики также не появлялось новостей о заморозке договора.
Ранее 28 апреля телеканал Al Arabiya сообщил, что Судан приостановит действие договора, подписанного прежними властями страны с Россией, до утверждения документа парламентом, Суверенным советом Судана либо правительством страны.
О создании в Судане российского пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота стало известно в ноябре 2020 года. Сообщалось, что африканская республика предоставит землю для пункта ВМФ России, на которой можно будет разместить не более четырех кораблей, в том числе с ядерной энергетической установкой.
Армия,МИД,РИА Новости,Судан,
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