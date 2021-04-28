НАТО стянула самолеты-разведчики к границам России

Военная авиация НАТО стянула самолеты-разведчики к российским границам.

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Как сообщает телеграм-канал «Военный обозреватель», помимо американских самолетов у берегов России дежурят ВВС Турции, Италии и «другие заинтересованные стороны».

Активность самолетов НАТО у южных границ России наблюдается с 26 апреля, когда к границам Крыма и Кубани приблизились два разведывательных беспилотника RQ-4 Global Hawk ВВС США, а также стратегический разведывательный самолет RC-135W ВВС Великобритании.

На следующий день у границ Крыма был замечен турецкий ударно-разведывательный БПЛА Bayraktar TB2, а также два американских стратегических беспилотника Global Hawk и британский разведчик RC-135W Rivet Joint.