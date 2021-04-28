Американского «убийцу» российского С-400 признали чудом

Перспективный стратегический малозаметный бомбардировщик B-21 Raider Военно-воздушных сил (ВВС) США называемый убийцей российский зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф», является лучом света в бюджете Пентагона , признает американский журнал Popular Mechanics.

Фото: U.S. Air Force U.S. Air Force

Согласно изданию, сравнивающему программу B-21 Raider с другими военными закупками, стратегический бомбардировщик будет создан в ранее заявленный срок, что станет чудом.

«Истории успеха военных закупок, мягко говоря, редки», — резюмирует журнал.

Издание напоминает, что, например, по темпам реализации программа воздушных танкеров KC-46A Pegasus отстает на семь лет, а текущий бюджет проекта превысил первоначальный на 4,6 миллиарда долларов.

В январе журнал заявил , что создаваемый компанией Northrop Grumman бомбардировщик B-21 Raider может стать самым крутым самолетом в мире.