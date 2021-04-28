На Украине применили ракетный комплекс СССР

Он отметил, что подчиненные командованию подразделения несут боевую службу на южном направлении вдоль границы с Крымом, "системно занимаются повышением возможностей к действиям по назначению".

Тактический ракетный комплекс (ТРК) 9К79-1 "Точка-У" был разработан в СССР. Дальность стрельбы составляет 120 км. Масса головной части ракеты составляет 482 кг, она может быть осколочно-фугасной, кассетной или со специальными боеприпасами.