На Украине применили ракетный комплекс СССР

14 апреля пресс-центр Службы безопасности Украины
сообщил о проведении масштабных многоэтапных антитеррористических учений в Херсонской области. В ходе них, как отмечалось, особое внимание уделялось морской прибрежной зоне региона, а также границе с Крымом. 23 апреля командование объединенных сил ВСУ сообщило о проведении учений подразделений противовоздушной обороны на одном из полигонов Херсонской области. Во вторник президент страны Владимир Зеленский
совершил поездку в этот регион, в ходе которой проинспектировал позиции украинских военнослужащих на границе с Крымом.