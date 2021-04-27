Россия и Таджикистан объединят ПВО

Глава Минбороны России сделал такое заявление в ходе переговоров в Душанбе со своим коллегой, министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо.

«Рамблер» писал, что ранее на полигоне Сары-Шаган в Казахстане российские военно-космические силы успешно испытали новую ракету системы противоракетной обороны России. Оружие предназначено для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.