Россия и Таджикистан объединят ПВО

Глава Минбороны России сделал такое заявление в ходе переговоров в Душанбе со своим коллегой, министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо.
«Чтобы повысить надежность охраны государственной границы в воздушном пространстве, подготовили проект соглашения о создании Объединенной региональной системы ПВО Российской Федерации и Республики Таджикистан», - отметил Шойгу.
Он предложил подписать соответствующий документ в конце встречи и пригласил представителей оборонного ведомства Таджикистана на IX Московскую конференцию по международной безопасности, Международный военно-технический форум и Армейские международные игры.
«Рамблер» писал, что ранее на полигоне Сары-Шаган в Казахстане российские военно-космические силы успешно испытали новую ракету системы противоракетной обороны России. Оружие предназначено для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.