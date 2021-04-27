Сейчас военная полиция и военнослужащие Воздушно-космических сил (ВКС) России совместно с курдскими силами и сирийской армией осуществляют патрулирование района Тай города Камышлы и контролируют соблюдение режима прекращения огня.

До боевых действий там проживали примерно шесть тысяч человек, около четырех из них были вынуждены покинуть район после начала столкновений 21 апреля. По итогам достигнутых договоренностей возвращение местного населения стало возможным.