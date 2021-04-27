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Военные РФ сняли видео из Сирии, где помогли остановить бои

Алевтина Жаркова
21 минуту назад
Российские военные помогли остановить бои в Сирии. Вооруженные столкновения происходили в провинции Хасеке на северо-востоке страны между правительственными и курдскими войсками. Об этот сообщает издание «Русская весна».
Сейчас военная полиция и военнослужащие Воздушно-космических сил (ВКС) России совместно с курдскими силами и сирийской армией осуществляют патрулирование района Тай города Камышлы и контролируют соблюдение режима прекращения огня.
До боевых действий там проживали примерно шесть тысяч человек, около четырех из них были вынуждены покинуть район после начала столкновений 21 апреля. По итогам достигнутых договоренностей возвращение местного населения стало возможным.
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