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СМИ: корабль США отогнал от себя суда КСИР предупредительным огнем

Газета.Ruиещё 18
56 минут назад
В Персидском заливе патрульный корабль ВМС США произвел несколько предупредительных выстрелов для трех кораблей, предположительно принадлежащих Корпусу стражей исламской революции. Как сообщает ТАСС, выстрелы последовали после того, как три корабля пошли на сближение с судном ВМС США.
Корабль ВМС США открыл огонь из-за иранских катеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Экипажи США сделали несколько предупреждений напрямую по радио и через громкоговорители, но суда КСИР продолжили маневры на близком расстоянии. Затем экипаж Firebolt произвел предупредительные выстрелы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после этого суда КСИР отошли на безопасное расстояние от кораблей США.
Ранее корабли Корпуса стражей исламской революции окружили два корабля береговой охраны США в Персидском заливе. Инцидент случился 2 апреля и длился три часа. Они заявили, что три быстроходных боевых катера и одно судно обеспечения под названием Harth 55 "атаковали" два корабля береговой охраны, которые осуществляли патрулирование международных вод в южной части Персидского залива.
Армия,Оружие,Иран и США,Соединенные Штаты,
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