Корабль ВМС США открыл огонь из-за иранских катеров

Отмечается, что после этого суда КСИР отошли на безопасное расстояние от кораблей США.

Ранее корабли Корпуса стражей исламской революции окружили два корабля береговой охраны США в Персидском заливе. Инцидент случился 2 апреля и длился три часа. Они заявили, что три быстроходных боевых катера и одно судно обеспечения под названием Harth 55 "атаковали" два корабля береговой охраны, которые осуществляли патрулирование международных вод в южной части Персидского залива.