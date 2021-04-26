В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Bloomberg: Турция денонсирует оборонный договор с США

Газета.Ru
1 час назад
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет приостановить соглашение с США о сотрудничестве в сфере обороны и экономики на фоне признания Соединенными Штатами геноцида армян в Османской империи во время Первой мировой войны, передает Bloomberg со ссылкой на источник.
Bloomberg: Турция денонсирует оборонный договор с США
Фото: Olivier Matthys/APOlivier Matthys/AP
Оборонный пакт между Турецкой Республикой и Соединенными Штатами предусматривает широкое взаимодействие в военной сфере между странами - обмен данных между разведками, проведение совместных учений и предоставление доступа к турецким авиабазам для американской авиации.
В частности, на авиабазе Инджирлик на юго-востоке Турции находится самая восточная группа ВВС США в Европе. Также этот договор определяет взаимодействие США и Турции в Ираке и Сирии. Его заморозка может сильно повредить военному сотрудничеству США и позициям американских сил на Ближнем Востоке.
Ранее турецкий политик призвал закрыть для американцев авиабазу Инджирлик.
Армия,Реджеп Эрдоган,Bloomberg,Турция,Соединенные Штаты,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители