Москва высылкой атташе ответила Риму на шпионский скандал

Россия
объявила "persona non grata" помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при посольстве Италии
в Москве
Курцио Пачифичи. Так Москва ответила на произошедшую в начале нынешнего месяца высылку по подозрению в шпионаже сотрудника аппарата военного атташе при посольстве России в Риме
, офицера Вооруженных сил РФ Дмитрия Остроухова. В понедельник, 26 апреля, посол Италии в Москве Паскуале Терраччано был приглашен в МИД РФ
, где ему была вручена соответствующая нота. Пачифичи должен покинуть России в ближайшие сутки. Как указал МИД, такое решение было принято "в качестве ответной меры на недружественные и ничем не обоснованные действия итальянских властей". МИД Италии выразил "глубокое сожаление" в связи с таким шагом Москвы. "Мы считаем это решение необоснованным и несправедливым, поскольку оно является ответом на законную меру, принятую итальянскими властями в защиту собственной безопасности", - говорится в коммюнике итальянского внешнеполитического ведомства. Газета La Repubblica ранее сообщала, что в Риме был задержан 56-летний капитан второго ранга ВМС Италии Вальтер Биот, пытавшийся передать офицеру ВС РФ, аккредитованному при российском посольстве, секретные сведения. Предполагается, что итальянский военный поставлял российскому коллеге секретную информацию о системах военных телекоммуникаций в обмен на 5 тыс. Схвачены Биот и Остроухов были в ходе "обмена документами" на автостоянке торгового центра в Риме. Операции предшествовало длительное расследование, курируемое Агентством внутренней информации и безопасности Италии. Проводили задержание итальянские карабинеры, представители разведки и штаба обороны республики. На изъятой у Биота при аресте карте памяти была 181 фотографию служебных документов, из которых 47 принадлежат НАТО
и имеют гриф "секретно". Переданную россиянину флэшку он положил в пачку из-под лекарств. По одной из версий, итальянский офицер ВМС – отец четверых детей - согласился сотрудничать и выдать секретные сведения из-за "серьезных семейных проблем". В интервью газете Corriere della Sera его супруга Клаудиа Карбонара, которая работает психотерапевтом, заявила, что Биот в Минобороны
Италии получал три тысячи евро в месяц, но этого не хватало, чтобы платить ипотеку и содержать детей. "Этих денег уже было недостаточно, чтобы содержать семью с четырьмя детьми и четырьмя собаками, за дом в Помеции только начали платить: 268 тысяч евро по ипотеке, выплата в месяц - 1200. А потом школа, спорт, детские тренажерные залы. Он категорически не хотел, чтобы они от этого отказывались", - рассказала женщина. В итоге Италия выслала двух сотрудников российского диппредставительства – самого Остроухова, которого ряд СМИ Италии назвали "сотрудником ГРУ
", а также военно-воздушного и военно-морского атташе Алексея Немудрова. Биоту же грозит 20 лет тюрьмы. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо назвал произошедшее "враждебным актом" и предупредил, что инцидент ставит под угрозу безопасность не только Италии, но и всего Североатлантического альянса. "В любом случае рассчитываем, что произошедшее не отразится на двусторонних отношениях России и Италии", — указывали, в свою очередь, в посольстве России в Риме. В администрации президента РФ
также выразили надежду на продолжение полноценного партнерства с Италией, передает РИА "Новости". "Мы в любом случае надеемся на то, что весьма позитивный и конструктивный характер российско-итальянских отношений получит свое продолжение, будет сохраняться", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
. Посол РФ в Италии Сергей Разов признался, что инцидент и решение Рима "вызывают глубокое сожаление". "Мы рассчитываем, и я акцентировал это в ходе встречи с руководством МИД Италии, что этот инцидент не отразится негативно на в целом конструктивных отношениях между нашими странами. Надо смотреть шире. Эти отношения многогранны и ни в коем случае не сводятся к отдельным неприятным эпизодам", - детализировал дипломат в интервью телеканалу Rainews24. По словам итальянских экспертов, в новейшей истории Италии подобного не случалось. Последняя операция, связанная с "русскими шпионами", произошла в 1989 году. Тогда были выданы ордера на арест двух предполагаемых агентов КГБ СССР
и одного разведчика из Болгарии. Всем троим тогда удалось скрыться. Впрочем, по сообщению издания Corriere, это не первый случай предполагаемого шпионажа с участием России и Италии, хотя в прошлом деятельность велась в промышленном секторе. Это первый случай, когда раскрывается дело, связанное с информацией о защите и безопасности. Газета La Repubblica заявила, что это был самый серьезный инцидент с участием России после окончания "холодной войны". Зато в новейшей истории России таких случаев произошло предостаточно: только за последнее время Россия обменялась высылкой дипломатов с США, Румынией, Чехией, Словакией, Польшей, Эстонией, Болгарией, Украиной, Литвой и Латвией.