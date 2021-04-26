Израиль пригрозил «мощным ответом» на обстрелы из сектора Газа

Как сообщает РИА «Новости»
, в ночь на 24 апреля по южным районам Израиля из сектора Газа было выпущено 36 ракет, шесть из них были перехвачены израильской системой ПРО «Железный купол». Обстрелы продолжились в следующие два дня. В ответ израильский танк нанес удар по военному посту ХАМАС в секторе Газа, после этого обстрел израильской территории из палестинского анклава продолжился. Затем ВВС Израиля поразили несколько военных объектов ХАМАС, в том числе ракетные пусковые установки. Отмечается, что нынешнее обострение обстановки в регионе стало самым крупным за много месяцев.