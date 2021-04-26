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Израиль пригрозил «мощным ответом» в случае новых обстрелов из сектора Газа

Деловая газета "Взгляд"
25 минут назад
Тель-Авив не хочет эскалации конфликта с Палестиной, однако готов ответить в случае новых обстрелов со стороны сектора Газа, заявили высокопоставленные лица по итогам заседания кабинета министров по вопросам национальной безопасности Израиля.
Израиль пригрозил «мощным ответом» на обстрелы из сектора Газа
Фото: ReutersReuters
«Мяч на стороне (правящего в секторе Газа движения) ХАМАС. У Израиля нет желания продолжать эскалацию, но мы готовимся на случай продолжения обстрелов», – передает сообщение израильских чиновников издание Yedioth Ahronoth.
«Будет мощный ответ, если обстрелы из Газы возобновятся», – заявили в военно-политическом кабинете еврейской республики.
Как сообщает РИА «Новости», в ночь на 24 апреля по южным районам Израиля из сектора Газа было выпущено 36 ракет, шесть из них были перехвачены израильской системой ПРО «Железный купол». Обстрелы продолжились в следующие два дня. В ответ израильский танк нанес удар по военному посту ХАМАС в секторе Газа, после этого обстрел израильской территории из палестинского анклава продолжился. Затем ВВС Израиля поразили несколько военных объектов ХАМАС, в том числе ракетные пусковые установки. Отмечается, что нынешнее обострение обстановки в регионе стало самым крупным за много месяцев.
В марте израильские ВВС нанесли удары по военным объектам ХАМАС в ответ на ракету, запущенную во вторник вечером из палестинского анклава: тогда выпущенный из сектора Газа снаряд упал в районе города Беер-Шева, куда в тот день приехал премьер-министр Израиля и лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху.
Армия,Биньямин Нетаньяху,Хамас,Палестинская Территория, Оккупированная,Израиль,
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