В России испытывают созданный на базе БМП-3 боевой робот "Удар"

Управление комплексом "Удар" без экипажа обеспечивается набором видеокамер с круговым обзором, системами дистанционного и автоматического управления. За счет радиомолчания обеспечивается большая скрытность робота, но оператор имеет возможность вернуться к режиму телеуправления. Кстати, пункт управления размещен на грузовике "Урал-4320".

Боевой робот имеет массу - 18,7 тонны. Силовая установка - дизельный двигатель мощностью 500 лошадиных сил. Запас топлива в 700 литров обеспечивает пробег до 600 километров. Максимальная скорость - до 70 километров в час.

В качестве оружия "Удар" использует необитаемый боевой модуль "Бумеранг-БМ", в состав которого входит 30-мм пушка с дальностью стрельбы до 4000 метров и боекомплектом на 500 выстрелов. Для борьбы с пехотой предназначен 7,62 мм пулемет Калашникова ПКТМ с боекомплектом в 2000 патронов. Для поражения бронированных целей имеются четыре установки ПТРК "Корнет".