ВКС России успешно испытали новую противоракету

«Новая ракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью», - процитировали в ведомстве генерала-майора Сергея Грабчука.
Испытания проводили на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Как уточнили на сайте Lenta.ru, ПРО предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.
Ранее «Рамблер» сообщал о возвращении более 50 единиц техники на аэродромы постоянного базирования. Самолеты и вертолеты находятся в воздушных гаванях Кубани, Ставрополья, Ростовской и Волгоградских областей.