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ВКС России успешно испытали новую противоракету

Елена Прошина
1 час назад
Испытания новой ракеты системы противоракетной обороны успешно состоялись в России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
ВКС России успешно испытали новую противоракету
Фото: пресс-служба Минобороныпресс-служба Минобороны
«Новая ракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью», - процитировали в ведомстве генерала-майора Сергея Грабчука.
Испытания проводили на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Как уточнили на сайте Lenta.ru, ПРО предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.
Ранее «Рамблер» сообщал о возвращении более 50 единиц техники на аэродромы постоянного базирования. Самолеты и вертолеты находятся в воздушных гаванях Кубани, Ставрополья, Ростовской и Волгоградских областей.
Армия,Lenta.ru,Россия,
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