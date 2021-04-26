61,7 млрд долларов потратила РФ в 2020 году на военные нужды

Военные расходы в мире в 2020 году составили почти 2 триллиона долларов США, это на 2,6% выше показателей предыдущего года, Россия в пятерке лидеров, сообщил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в связи с публикацией ежегодных данных по тенденциям затрат в военной сфере.

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"В 2020 году мировые военные расходы увеличились на 2,6%, при этом показатели мирового валового внутреннего продукта (ВВП) сократились на 4,4%, в основном из-за экономических последствий пандемии COVID-19", — говорится в отчете.

Китай, По подсчетам SIPRI, военные расходы в целом составили 2,4% от мирового ВВП, в 2019 году аналогичный показатель составил 2,2%. В пятерку стран с крупнейшими военными расходами в мире в 2020 году вошли США Индия , Россия и Великобритания , на которые приходились 62% мировых военных расходов. Россия вновь вошла в пятерку лидеров рейтинга и заняла четвертое место.

Страной с самыми высокими ежегодными военными расходами остаются США. В 2020 году расходы США выросли на 4,4% и составили 778 миллиардов долларов. На них приходилось 39% мирового показателя.

"Увеличение военных расходов США может быть обусловлено серьезными вложениями в исследования и новые разработки вооружений, а также реализацией нескольких долгосрочных проектов, таких как модернизация ядерного арсенала США и крупные закупки вооружений", — отмечает научный сотрудник SIPRI Александр Макстейнер.

Он добавил, что увеличение расходов "отражает растущую озабоченность" по поводу предполагаемых угроз со стороны "стратегических конкурентов, таких как Китай и Россия".

Второе и третье места по подсчетам SIPRI заняли Китай и Индия. Военные расходы Китая за 2020 год увеличились на 1,9% и достигли 252 миллиардов долларов. Военные расходы Индии в 2020 году, согласно отчету, составили 72,9 миллиарда долларов.

По данным SIPRI, военные расходы России в 2020 году составили 61,7 миллиарда долларов, что на 2,5% больше, чем в предыдущем году. Таким образом, Россия заняла четвертое место в рейтинге института. При этом отмечается, что фактические военные расходы России в 2020 году оказались на 6,6% ниже ее первоначального военного бюджета.

Закрывает пятерку лидеров Великобритания, чьи расходы на вооружение в 2020 году составили 59,2 миллиарда долларов, что на 2,9% выше, чем в 2019 году.

Значительный рост военных расходов наблюдается в 2020 году также в странах НАТО . "Почти все государства-члены НАТО увеличили свои военные расходы в 2020 году. В результате 12 стран-членов организации потратили на вооружение около 2 или более процентов своего ВВП", — сообщается в докладе.

"Хотя в 2020 году большее количество членов НАТО потратили на свои вооруженные силы более 2% ВВП, в некоторых случаях это, вероятно, было больше связано с экономическими последствиями пандемии, чем с преднамеренным решением достичь целевого показателя расходов Североатлантического союза", — заявил научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI Лопеш де Сильва.