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США подняли в небо «сверхсекретный» самолет из-за России

Газета.Ru
7 минут назад
США из-за напряженности на российско-украинской границе подняли подняли в воздух самолет-разведчик U-2. Об этом сообщает Daily Mail.
США подняли в небо «сверхсекретный» самолет из-за России
Фото: ReutersReuters
По информации издания, «сверхсекретный» самолет-шпион вылетел с авиабазы Фэрфорд в Великобритании, чтобы начать разведывательную миссию в Европе.
Автор статьи заявил, что U-2 отправили на континент после того, как российские войска начали возвращаться в пункты постоянной дислокации после масштабных учений на юге и западе РФ.
«Присутствие U-2 в Европе — это предупреждение Москве», — сказано в публикации.
В материале говорится, что в последние недели самолет-шпион очень часто замечали над авиабазой в Глостершире. В Минобороны Великобритании и в ВВС США не стали называть причину возросшей активности разведывательного аппарата, добавил автор.
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