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Пропавшая индонезийская подлодка найдена, все 53 члена экипажа мертвы

Газета.Ru
18 минут назад
Поисковая группа нашла на морском дне возле индонезийского острова Бали обломки пропавшей в Балийском море подводной лодки KRI Nanggala 402. Все члены экипажа, находившиеся на судне, мертвы, передает агентство Синьхуа со ссылкой на военных. На борту были 53 человека, подлодка пропала с радаров 21 апреля. После ее исчезновения начались поиски. Судно исчезло во время учений. Индонезия запрашивала помощь у Австралии и Сингапура. Помимо того, в поисках участвовала Индия. KRI Nanggala 402 была одной из пяти подлодок, которые находятся на вооружении флота Индонезии. Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты направят патрульный самолет на поиски пропавшей индонезийской подлодки. Власти Индонезии делились подробностями исчезновения подлодки. Адмирал Юдо Маргоно заявлял, что морское судно до исчезновения было в хорошем состоянии. 24 апреля на ней закончился запас кислорода. В Индонезии объявили погибшими всех членов экипажа пропавшей подлодки.
Пропавшая индонезийская подлодка найдена, все 53 члена экипажа мертвы
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Армия,Синьхуа,Бали,
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