В ЛНР заявили о переброске украинских танков на Донбасс

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На границу с ЛНР прибыли 43 танка, боевые бронированные машины и бронетранспортеры. Они разместились в поселках Подлесное и Лоскутовка Попаснянского района.

«В зоне ответственности 92-й бригады ВСУ нашими наблюдателями зафиксировано прибытие 43 танков и 3 боевых бронированных машин в населенный пункт Подлесное, а также 3 боевых бронированных машин и 2 бронетранспортеров в населенный пункт Лоскутовка», – сказано в сообщении.

Кроме того, в зоне ответственности 80-й бригады ВСУ установлен зенитно-ракетный комплекс 9К33 «Оса». Он размещен вблизи жилого дома по улице Сосновая в населенном пункте Райгородка.

В Народной милиции напомнили, что Киев нарушает режим прекращения огня, размещая вооружение и военную технику в населенных пунктах.