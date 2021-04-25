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В ЛНР заявили о переброске украинских танков на Донбасс

Майк Габриелян
39 минут назад
Украина перебросила танки на Донбасс. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на Народную милицию ЛНР.
В ЛНР заявили о переброске украинских танков на Донбасс
Фото: ТАССТАСС
На границу с ЛНР прибыли 43 танка, боевые бронированные машины и бронетранспортеры. Они разместились в поселках Подлесное и Лоскутовка Попаснянского района.
«В зоне ответственности 92-й бригады ВСУ нашими наблюдателями зафиксировано прибытие 43 танков и 3 боевых бронированных машин в населенный пункт Подлесное, а также 3 боевых бронированных машин и 2 бронетранспортеров в населенный пункт Лоскутовка», – сказано в сообщении.
Кроме того, в зоне ответственности 80-й бригады ВСУ установлен зенитно-ракетный комплекс 9К33 «Оса». Он размещен вблизи жилого дома по улице Сосновая в населенном пункте Райгородка.
В Народной милиции напомнили, что Киев нарушает режим прекращения огня, размещая вооружение и военную технику в населенных пунктах.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Вассерман допустил возможность вхождения Украины в состав России при Зеленском.
Армия,Украина,
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