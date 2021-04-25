В США приготовились к потере контроля над морем из-за фрегатов России

Главным преимуществом новых фрегатов станет гиперзвуковая ракета "Циркон", которая с успехом может поразить даже самые сложные цели. Кроме этого, на кораблях будут установлены ракеты "Калибр", атакующие как надводные, так и береговые объекты, а также уникальные сверхзвуковые ракеты "Оникс", способные устранять противника на расстоянии в несколько сотен километров.

Способность многоцелевых фрегатов проекта 22350 одинаково эффективно бороться с надводными кораблями, самолетами, подводными лодками, а также наземными и береговыми объектами противника на дальности более 1500 километров, делает эти корабли настоящими универсалами. Впечатляет также и их защита — мощная система противовоздушной обороны "Полимент-Редут", применяющая ракеты различной дальности, одна из сильнейших в мире артиллерийских установок А-192 и противолодочный вертолет Ка-27 делают фрегаты крайне трудной мишенью. Все это, как считают эксперты, приведет к тому, что американцы потеряют господство на море.