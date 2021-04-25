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В США признались, что Вашингтон потеряет контроль над морем из-за новых фрегатов ВМФ РФ

Слово и Дело
1 час назад
Новые российские многоцелевые фрегаты проекта 22350 приведут к утере Вашингтоном контроля над морем , уверены американские СМИ.
В США приготовились к потере контроля над морем из-за фрегатов России
Фото: ТАССТАСС
Военно-морской флот РФ возлагает большие надежды на новые военные корабли, которые строятся на заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Военный эксперт из США Питер Сучиу в своем материале для портала 19FortyFive выражает уверенность, что они обеспечат за Россией тотальное превосходство на море. Перевод публикации представляет "ПолитРоссия".
Генеральный директор "Северной верфи" Андрей Дьячков заявил, что фрегаты проекта 22350, оснащенные управляемым ракетным вооружением, в скором времени станут основой надводных группировок российского флота. Новый класс фрегатов будет оснащен невероятно мощным арсеналом, что многократно повысит боевой потенциал как самих кораблей, так и военно-морских группировок, в состав которых они войдут.
Главным преимуществом новых фрегатов станет гиперзвуковая ракета "Циркон", которая с успехом может поразить даже самые сложные цели. Кроме этого, на кораблях будут установлены ракеты "Калибр", атакующие как надводные, так и береговые объекты, а также уникальные сверхзвуковые ракеты "Оникс", способные устранять противника на расстоянии в несколько сотен километров.
Способность многоцелевых фрегатов проекта 22350 одинаково эффективно бороться с надводными кораблями, самолетами, подводными лодками, а также наземными и береговыми объектами противника на дальности более 1500 километров, делает эти корабли настоящими универсалами. Впечатляет также и их защита — мощная система противовоздушной обороны "Полимент-Редут", применяющая ракеты различной дальности, одна из сильнейших в мире артиллерийских установок А-192 и противолодочный вертолет Ка-27 делают фрегаты крайне трудной мишенью. Все это, как считают эксперты, приведет к тому, что американцы потеряют господство на море.
Армия,Андрей Дьячков,Северная верфь,Пентагон,Санкт-Петербург,Россия,Соединенные Штаты,
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