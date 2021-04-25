В Швеции рассказали о "дымовой завесе" России

«Россия создает сейчас существенную свободу действий, оставляя на месте вооружение и все остальное. Таким образом, сюда можно очень быстро перебросить личный состав. В перспективе можно повышать и понижать уровень напряженности в зависимости от того, что соответствует интересам России/ Я говорю о дымовой завесе: при оставлении на месте оборудования и материальной части создается возможность быстрого наращивания своих действий», – приводит ТАСС заявление Хультквиста в интервью телеканалу SVT.
«Именно Россия проводит эти масштабные учения, которые создают чрезвычайно напряженную ситуацию, и Россия несет ответственность за эскалацию. И я убежден, что завершение [учений] – это только для видимости снижения тона», – утверждает министр обороны Швеции.