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В Швеции усомнились в возвращении войск России в места дислокации

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
16 минут назад
Министр обороны Швеции Петер Хультквист выступил с утверждением, что возвращение российских войск в пункты постоянной дислокации после завершения учений на юге России якобы является «дымовой завесой».
В Швеции рассказали о "дымовой завесе" России
Фото: ReutersReuters
«Россия создает сейчас существенную свободу действий, оставляя на месте вооружение и все остальное. Таким образом, сюда можно очень быстро перебросить личный состав. В перспективе можно повышать и понижать уровень напряженности в зависимости от того, что соответствует интересам России/ Я говорю о дымовой завесе: при оставлении на месте оборудования и материальной части создается возможность быстрого наращивания своих действий», – приводит ТАСС заявление Хультквиста в интервью телеканалу SVT.
Шведский министр сообщил, что в пятницу провел разговор с главой Минобороны Украины. Отвечая на вопрос о том, не перенял ли он украинскую трактовку событий, Хультквист заверил, что это не так. Вместе с тем он повторил ранее звучавшую со стороны Запада версию, согласно которой Россия якобы несет ответственность за рост напряженности на границе с Украиной.
«Именно Россия проводит эти масштабные учения, которые создают чрезвычайно напряженную ситуацию, и Россия несет ответственность за эскалацию. И я убежден, что завершение [учений] – это только для видимости снижения тона», – утверждает министр обороны Швеции.
Напомним, в пятницу Минобороны сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в места постоянной дислокации, в базы вернулись более 20 кораблей ЧФ.
В четверг министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. По словам Шойгу, личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе учений в Крыму успешно решил все поставленные задачи.
Армия,Оружие,Петер Хультквист,Сергей Шойгу,Министерство обороны,ИТАР-ТАСС,Россия,Швеция,
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