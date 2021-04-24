Военный эксперт счел выдумкой полет БПЛА США над Крымом

Военный эксперт раскритиковал «диванных экспертов», заявивших о полетах американского беспилотника-разведчика над Крымом во время недавних учений Минобороны . Тогда были введены ограничения полетов вблизи российского полуострова. Запрет касался высот до 19 тысяч метров.

Однако в Сети появились слухи, что американский разведывательный аппарат Global Hawk якобы залетал в запретную зону и даже спускался до высоты 15 тысяч метров.

«Предположение, что Global Hawk залетал в запретную зону, - некая выдумка. Ни один здравомыслящий военачальник в закрытый район, где проводятся столь масштабные военные учения, такой аппарат не направит по одной простой причине: у тех, кто проводит эти маневры, будет великое искушение сбить эту «птичку». Причем на совершенно законных основаниях. Сбить и затем как следует поизучать: что это за «птица»? Как там у нее внутри все устроено?» - сказал Леонков и уточнил, что беспилотник мог летать рядом с районом учений, в приграничной зоне.

Американцев интересовало, как работает наш укрепрайон в Крыму. Но суть эшелонированной системы обороны Global Hawk не вскрыл. Более того, аппарат сам стал объектом изучения.

«Все наши собственные системы разведки этот американский аппарат очень хорошо отследили. Еще раз обновили свои базы данных о нем, о работе его систем. Он был прекрасно виден, достигаем, а если бы действительно залетел в запретную зону, то стал бы еще и «сбиваем», - отметил эксперт.

По его словам, дрон сбили бы комплексы «Бук-М2», «Тор», С-300 или С-400.

Леонков добавил, что цена такого разведчика 140 млн долларов, и рисковать им американцы не будут.